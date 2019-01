N279 bij Veghel weer vrij na ongeluk

Uden verhoogt grondprijs in lijn met prijzen in de regio

12:32 UDEN - Uden verhoogt in 2019 de grondprijs met gemiddeld zo’n 25 euro per vierkante meter. Grosso modo komt de prijs daarmee uit op zo’n 300 euro per vierkante meter, exclusief btw. Volgens de gemeente is dat in lijn met wat omliggende gemeenten doen, vaak zelfs goedkoper.