N279 gaat komende maanden wel twintig keer dicht in nacht en weekeinde

De asfalt-deklagen moeten worden vervangen, voegen en beton gerepareerd. De schades aan de weg langs de Zuid-Willemsvaart tussen Veghel en Asten zijn volgens de provincie dermate groot dat vervanging echt noodzakelijk is om de weg veilig te kunnen gebruiken tot aan de grote reconstructie van de N279. Die kan nog wel even op zich laten wachten, zo bleek vorige week. De Raad van State brak een vierdaagse behandeling van alle bezwaren halverwege af omdat er nog te veel onduidelijkheden zijn, bijvoorbeeld over de aantallen vrachtwagens en personenauto's die straks over de nieuwe weg gaan rijden. De kans is groot dat het gerechtsorgaan nieuwe metingen wil zien. De jurist van de provincie gaf tijdens de zitting al aan dat een nieuw meetmodel opstellen wel drie jaar in beslag kan nemen.

Oplappen

De provincie heeft in afwachting van het vervolg aannemer Vermeulen aangetrokken om de weg dan maar op te lappen. Tussen 25 maart en 28 juni zullen er regelmatig werkzaamheden plaatsvinden in de nacht en in het weekeinde. Het gaat om 6 keer een afsluiting in het weekeinde en 14 keer een afsluiting in de nacht en avond. Dan wordt de weg voor doorgaand verkeer afgesloten in beide richtingen. Het gedeelte tussen de kruising A67 en de rotonde Rocadeweg bij Helmond zal een week lang afgesloten zijn voor alle verkeer. Er wordt een omleidingsroute kenbaar gemaakt.

Wanneer is de weg dicht?

De planning van de afsluitingen en de omleidingsroutes staan op www.brabant.nl/n279. Daar staat onder meer te lezen dat de weg bij de Amert dicht gaat in het weekeinde van 7 tot 10 mei. Van 17 tot 21 mei in de nacht tussen de rotonde in Beek en Donk en de Morgenstraat in Keldonk. In de nacht van 18 en 19 mei gaat de kruising met de NCB-laan dicht. In het weekeinde van 28 en 31 mei het hele traject tussen de rotonde Beek en Donk en de Rembrandtlaan in Veghel. Tussen Keldonk en de Rembrandtlaan in Veghel gaat de weg dicht in de nachten van 31 mei tot 4 juni. En in de weekenden van 18 tot 21 juni en van 25 tot 28 juni is het stuk van de Rembrandtlaan naar de NCB-laan in Veghel afgesloten.