N279 heeft primeur met slimme verlichting

Opinie ‘Heb liever dat dat mannetje thuis­blijft bij volgende pronkzit­ting’

9:50 Niet altijd valt de recensie van een concert, een voorstelling of in dit geval een pronkzitting goed bij artiesten, publiek of andere betrokkenen. Zo heeft Anke Offermans uit Uden liever dat verslaggever Hans van Alebeek thuisblijft bij de volgende pronkzitting in haar woonplaats.