N279 krijgt op korte termijn al aanpassingen, nog voor het grote werk aan de weg gaat beginnen

Dat hebben de provincie, waterschap Aa en Maas en de betrokken gemeenten besloten. Ze laten maatregelen uitwerken waarbij de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op korte termijn wordt verbeterd tussen Veghel en Asten. Het gaat om maatregelen waarvan alle partijen overtuigd zijn dat ze relatief snel kunnen worden uitgevoerd. ‘Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van gevaarlijke oversteken en onveilige uitritten’, meldt de provincie in een persbericht.

Tegelijkertijd wordt in 2023 aanvullend verkeersonderzoek en een leefbaarheidsanalyse gedaan voor dit stuk van de N279. Deze vormen samen de feitelijke basis voor de nog te nemen besluiten.

Het werk moest opnieuw

Men stond op het punt om de N279 te gaan aanpassen, zoals ook tussen Den Bosch en Veghel is gebeurd, tot de Raad van State daar een jaar geleden een streep doorzette. De verkeersprognoses waarop de provincie de verbreding van de weg baseerde, waren sterk verouderd. Het werk moest opnieuw.

Ondertussen pleitten wijkraden en gemeenten langs de N279 voor een nieuwe, bredere visie.Waarbij bijvoorbeeld bij Veghel ook gekeken wordt naar de drukte op de A50 en de Rembrandtlaan en de leefbaarheid en luchtvervuiling in de woonwijken langs deze kanaalweg.

Dit plan van aanpak heeft de steun van Gedeputeerde Staten, de colleges van B&W van Helmond, Deurne, Meierijstad, Laarbeek, Gemert-Bakel, Veghel en Asten en bestuur van het waterschap. ,,Simpel gezegd willen we op korte termijn zo snel als mogelijk meters maken en doen wat kan, zonder dat dit later nog te maken keuzes in de weg zit”, zegt gedeputeerde en voorzitter van de N279-stuurgroep Suzanne Otters-Bruijnen.

Quote We willen op korte termijn zo snel als mogelijk meters maken Suzanne Otters-Bruijnen, Gedupteerde

Al die gemeenten hebben volgens haar andere, eigen belangen. ,,Maar alle betrokken partijen willen een leefbare omgeving en een goed functionerend bovenregionaal, regionaal en lokaal wegennetwerk en een veilige N279. ,,Met dit in ons achterhoofd moeten we straks samen besluiten nemen over bijvoorbeeld al dan niet een omleiding bij Dierdonk of het verbreden van de weg.”

Meest actuele verkeersmodel

Het is volgens de provincie heel goed mogelijk dat, gezien de economische groei, de drukte op de N279 forser toeneemt dan verwacht. Daarvoor is een nieuw verkeersonderzoek noodzakelijk. In de nieuwe studie wordt het recentste Brabantbrede verkeersmodel gebruikt en de resultaten worden getoetst aan verkeerstellingen en anonieme data van apps en navigatiesystemen.

Er komt bovendien een leefbaarheidsanalyse. Die gaat onder andere in op de mogelijke gevolgen op natuur, milieu en omgeving. Ook wordt gekeken naar de landelijke ontwikkelingen zoals betalen naar gebruik en andere manieren van reizen en werken.

Deze onderzoeken moeten eind 2023 klaar zijn. Dan kunnen ze leiden tot een nieuwe oplossing voor de N279. Omwonenden en maatschappelijke partners worden erbij betrokken, belooft de provincie. Daarvoor wordt een participatieplan gemaakt.