Na 80 jaar einde aan dé boekwinkel, de trots van Veghel

Kerken in Meierij­stad wachten met smart op nieuwe kansen, ‘geen school in kerk Eerde’

5 februari SINT-OEDENRODE/EERDE - Kerkbesturen in Meierijstad kijken uit naar de erfgoedvisie van de gemeente. Vooral voor de kerk Antonius Abt in Eerde is haast geboden. ,,We zitten echt niet te wachten op een school in onze kerk.”