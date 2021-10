Na afketsen plan mogelijk toch 50 flexwoningen in Veghels Buiten

De vijftig tijdelijke woningen komen te liggen in de tweede fase van Veghels Buiten; dat is het gedeelte tussen Veghel en Erp. De gemeente heeft daar één of twee locaties op het oog voor deze woningen voor spoedzoekers. Dat zijn mensen die in acute woningnood zitten, zoals mensen die in scheiding liggen, studenten, jongeren en vluchtelingen. Waar precies, dat maakten beleidsmedewerkers van de gemeente nog niet bekend tijdens de informatieve politieke avond over wonen, waar dit nieuws naar buiten kwam. De vergunning voor de woningen zal waarschijnlijk voor maximaal tien tot vijftien jaar worden verleend. Daarna moeten de woningen worden afgebroken of verplaatst naar elders. Ook mogen de bewoners er maar voor een beperkte duur gebruik van maken.