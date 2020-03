Na de drukte was het nu wel rustig in de natuur, Bedafse Bergen zijn een oase van rust

Een strak blauwe lucht, een temperatuur die dik in de dubbele cijfers loopt en een aangenaam zonnetje. Vorig jaar rond deze tijd zouden de Bedafse Bergen aan de rand van de Maashorst dé plek zijn geweest voor veel natuurliefhebbers. Hoewel je nog steeds de natuur in mag, mits een anderhalve meter in acht wordt genomen en het niet te druk is op de plek, is het bos zaterdagochtend een oase van rust.

Vooral joggers en fietsers

Het aantal bezoekers is op twee handen te tellen en bestaat vooral uit joggers en fietsers. ,,Dagelijks fiets ik door dit gebied, maar nu merk je dat het toch echt rustiger begint te worden. Ik denk dat ik zo'n vijf mensen ben gepasseerd, normaal gesproken zouden dat er zeker meer zijn", vertelt Hans (64). Samen met zijn hond Storm maakt hij een wielertocht langs de buitenkant van het gebied. ,,De mensen die ik tegenkom houden daarnaast goed afstand. Je kunt zien dat mensen de maatregelen serieus nemen, zo'n taferelen als in het Noorden heb ik nog niet meegemaakt."

Beduidend rustiger

Terwijl hij samen met Storm zijn tocht per fiets vervolgd, komen in de verte moeder Arianne (48) en dochter Fieke (16) aanrennen. Ook het tweetal, uitgerust in hardloopkleding, maakt een korte ronde door het bos en merkt dat het stiller is geworden ,,Het is beduidend rustiger. Vorige week zondagochtend waren er veel gezinnen op de been. Er werd toen ook flink afstand gehouden, maar je merkt dat mensen de natuur nu meer mijden. Nu zie je een enkele wielrenner of een jogger”, vertelt Arianne.

Grote zandbak ligt er verlaten bij