Na dertien jaar dreigt ingreep in een kleine oase in industriegebied Foodpark

Bijna een halve eeuw woont de familie Van den Braak aan de Kempkens in Veghel. Rond de authentieke woonboerderij, die volgens de gevel uit 1767 stamt, ligt een prachtige tuin. De schapen grazen, de rozen geuren. Het is een oase van rust tussen de opkomende industrie. Want familie Van den Braak is al voor bijna tweederde ingebouwd door BAS Trucks, een verbindingsweg in aanleg, en er wordt een hal gebouwd van bijna 80.000 vierkante meter van Van Berlo Bedrijfsvloeren, deels ingetekend óp hun perceel.