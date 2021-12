Na jarenlange strijd kan ‘Omnikerk’ Eerde van start

EERDE - Zoveel discussie als er aan vooraf ging, zoveel veel lof was er nu door de politiek in Meierijstad voor de herbestemming van de Eerdse kerk. Die kan van start, het bestemmingsplan wordt deze maand goedgekeurd.

Om de ombouw van de kerk naar een school, kapel en woningen mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Daar hoefde de commissie Ruimte woensdagavond niet lang over te praten, de gemeenteraad mag er donderdag 16 december een klap op geven. Daarmee wordt de bouw maximaal 25 woningen mogelijk gemaakt in het hart van Eerde.

Drie van deze woningen komen in de te restaureren kerk, boven basisschool Petrus en Paulus die er ook een plek krijgt. De school komt deels in de kerk en deels in nieuwbouw aan de kerk. In de kerk wordt een kapel gemaakt voor de geloofsgemeenschap. Projectontwikkelaar Shaak herbouwt ook de vroegere pastorie, met daarin 14 woningen. Het nieuwe bestemmingsplan staat toe dat er op termijn nog 9 extra woningen bij kunnen. De woningbouw is nodig om de restauratie te financieren.

Omnikerk

Het is belangrijk dat het project snel van start gaat, vinden alle partijen. Want woningen voor alle doelgroepen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp. En met dit plan blijft de kerk als historisch monument behouden. ,,Een Omnikerk”, zo bestempelde Wern van Asseldonk van Lokaal het. Daarmee gingen zelfs suggesties op om ook in andere dorpen op eenzelfde wijze naar de leegkomende kerkgebouwen te kijken.

De onderlinge twist die er in Eerde jarenlang over was behoort tot het verleden , stellen de partijen. Een advies van Hart om mediation aan te bieden aan mensen uit het dorp die dat nog nodig hebben, kan rekenen op steun van wethouder Jan Goijaarts. ,,Maar als projecten eenmaal afgerond zijn kunnen mensen vaak toch met trots ernaar kijken. Daar streven we hier in d’Eerd ook naar.”