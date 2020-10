Na opknappen N279 nul doden tussen Veghel en Den Bosch, maar nu de rest van het traject nog

Slecht wegdek N279 zorgt voor stress en onrust

30 juli VEGHEL - Het huis van Albert en Antonet Chermanne aan de Rijksweg 17 (N279) in Veghel vertoont steeds meer scheuren. Volgens hen begon de ellende toen er in 2017 een stuk asfalt uit het wegdek werd gereden. Ze voelen zich in de kou gezet, nu de provincie tot de reconstructie van de N279, in 2020 of 2021, niets doet.