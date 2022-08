Na twee coronajaren barst BoeCult eindelijk weer los: ‘Het was waardeloos, bij iedereen ging de kaars uit

Uitgezworven Twan Voets heeft in eco-spirituele leefgemeen­schap in Zweden het leven gevonden waar hij naar zocht

ZWEDEN/HEESWIJK-DINTHER - Twan Voets reisde als twintiger de hele wereld over op zoek naar geluk. In Divinya, in het zuiden van Zweden, vond hij zijn innerlijke rust bij een eco-spirituele leefgemeenschap. Daar woont hij sinds februari 2020, zonder status of bezittingen. ,,Hier hoef ik niet te acteren om iets of iemand te zijn. Ik heb het leven gevonden waar ik naar op zoek was.”

1 augustus