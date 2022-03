Na twee jaar wachten eindelijk weer meezingen bij Stonesavond in Volkel

VOLKEL - In Soos Plock in Volkel klonk zaterdagavond stevige gitaarmuziek. Na twee jaar stilte, kon de zestiende editie van de Stonesavond doorgaan. Publiek kwam af op bands als Hammerite, The Blackhawks en Undercover.

Scheurende gitaren en lekkere blues op diverse podia in Soos Plock. Op de valreep, na twee jaar zonder, zette het drietal Henny, Mario en Jos met vrijwilligers weer een Stonesavond in elkaar voor de liefhebbers van muziek van The Rolling Stones.

Normaal gesproken kent Mario van Boxtel alle optredende bands, maar de JPK Band niet. ,,Band Yada Yada die we in 2017 al contracteerde en waar we zo naar uitkeken, viel door ziekte van zanger Stick uit. Gelukkig konden we JPK Band afgelopen week nog regelen. Max Verbeek kennen we. Hij komt uit Volkel en wilde twee jaar geleden al optreden. Hij was toen nog maar tien jaar en hij doet ’t keileuk.”

Volledig scherm De jonge Max Verbeek uit Volkel verheugt zich op meezingend publiek. © Franka Willems

Ouwe muziek

En of de 12-jarige Max zin heeft in zijn optreden. Hij is niet zenuwachtig, zoekt zich wel suf naar z’n fijnste plectrum én baalt dat hij verkouden is. ,,Het slaat op m’n keel, daarom speel ik een verkorte set”, vertelt hij voor zijn optreden in het Stonescafé.

Hij houdt van oude muziek. ,,Daarmee kom je in een soort van flow en iedereen kent de liedjes en zingt mee. Het is gezellig vanavond, publiek swingt al”, vervolgt de leerling van het Udens College. Zijn klasgenoten hebben een andere muzieksmaak, maar hij vindt de sfeer van oudere nummers beter.

Max zat de laatste jaren niet stil. Hij is bezig met een eigen song, maar een optreden als toen hij 8 jaar was met BZB op FestyLand is er niet meer geweest. Tegen de klok van tienen, eigenlijk al zijn bedtijd, meldt hij het publiek over zijn verkoudheid. Meteen is duidelijk dat hij de weg weet op zijn z’n akoestische gitaar en als hij na de eerste nummers ‘Angie’ zingt, doet het publiek mee. Precies waarop hij hoopte.

Goeie blues

De Veghelse Joost van der Hagen, bassist van Stolen Moments, is dan net klaar met zijn eerste set en zegt: ,,Het publiek was heel enthousiast en gaf goeie reacties. We speelden niet voor de hand liggende nummers en zo’n vijf van de Stones.” Net als het publiek geniet hij van de vrijheid die er na de lockdown weer is. Tent, zaal en Stonescafé zitten goed vol. Er wordt volop gekletst en bier gedronken.

José Berends (62) uit Beers had meer Stones nummers verwacht, die van Stolen Moments had ze net gemist. Ze kijkt daarom enorm uit naar de afsluiter van de avond, Stones coverband Undercover. Cas van Rijbroek (23) uit Volkel houdt sowieso van The Stones maar kan wat anders ook waarderen. ,,Als het maar mooi klinkt! De blues is vanavond goed hoor. Joh, die mondharmonicaspeler van The Blackhawks díe ging tekeer en ook de basgitarist was heel goed.”

Als Max Verbeek het podium afkomt knikt hij tevreden. ,,Het zingen ging wat minder door de verkoudheid, maar het gitaar spelen ging heel goed. Nu ga ik nog een beetje muziek luisteren.”