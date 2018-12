Na uittocht in Veghel is Piet écht weg

Met flikkerende lampjes om de weg goed te kunnen vinden en de koffers in de hand trokken de Pieten samen met een bont gekleurde stoet van kinderen en ouders met lampionnen en lampjes naar de passantenhaven. Onderweg controleerden ze nog even of ze niemand vergeten waren. En ja hoor, natuurlijk was er nog een Piet een band aan het plakken in de werkplaats van fietsenzaak Kuijpers. Bij Bek en voor de Hubo stonden er ook nog een paar.