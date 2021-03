Na Veghel ook in Helmond hoop op nieuwe plannen voor N279

update Supermarkt­oor­log Boekel barst met komst Jumbo pas goed los

9 maart BOEKEL - Boekel krijgt in het centrum aan het Sint Agathaplein een grote Jumbo supermarkt. De winkel komt in de nieuw te ontwikkelen Zuidwand van het plein. Dat werd gisteren bekendgemaakt door de gemeente en projectontwikkelaar Van Wanrooij. Een saillant tijdstip aangezien over precies een week de Raad van State zich buigt over een bezwaar van Aldi en Coop over het ambitieuze centrumplan.