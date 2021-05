Na vijf lange maanden weer open: ‘Goeie zomer kunnen we nu wel gebruiken’

Gedrogeer­de bestuurder haalt gevaarlij­ke capriolen uit bij wilde achtervol­ging vanuit Veghel

8 mei VEGHEL - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een wilde achtervolging gehad vanaf de A50 bij Veghel. Een gedrogeerde bestuurde haalde gevaarlijke capriolen uit in zijn vluchtpoging, reed in op een politieauto en probeerde onderweg gestolen spullen kwijt te raken.