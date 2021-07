Na vijftien jaar toch sociale huurwoningen op de Zeven Eikenlaan in Veghel

Kermis­markt ouderwets druk, verder geen extra's meer op kermis Uden

19 juli UDEN - De traditionele kermismarkt in Uden was maandag ouderwets druk. Vanwege de kermis stonden de marktkooplui in een lang lint van de St. Janstraat tot aan de Sacramentsweg. Mét standwerkers maar vanwege corona moesten die wel hun mond houden.