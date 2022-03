Naam ‘Blauwe Kei’ steeds minder prominent onder de aandacht: stille naamswijziging naar 'Theater aan de Noordkade'?

Toch een MOM-fest dit jaar op de Noordkade

VEGHEL - Er komt dit jaar toch een MOM-fest. Hoewel de organisatie na het afgelasten van het festival in januari dit jaar nog zei dat ze zich volledig zou focussen op een nieuwe editie van het festival in 2023, is nu toch bekend geworden dat er op 17 december een MOM-fest is op de Noordkade in Veghel.

