Naamkwestie Maashorst schuift op naar verkiezingen 2021

Over de fusie zijn nagenoeg alle politieke partijen in Uden positief. Zo niet over de gekozen naam Maashorst. Met name de fractie Gewoon Uden zag in de ruime meerderheid van negatieve reacties - 458 van de 650 ingediende zienswijzen zien Maashorst absoluut niet zitten of willen Uden als naam houden - een bewijs dat er geen draagvlak is. Raadslid Theo Daanen beschuldigde de burgemeesters Henk Hellegers en Marnix Bakermans van indoctrinatie door maar te blijven verkondigen dat Maashorst de beste keuze is. ,,Alle inbreng van de burgers wordt aan de kant gelegd. Hoezo burgerparticipatie”, zei Daanen.