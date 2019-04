Nachtelijke stroomstoring in Uden-zuid activeert alarmsystemen

Om 01.51 uur viel de stroom uit met als gevolg dat tal van alarmen de nachtelijke stilte in de wijk verstoorden. Twee uur later, om 03.41 uur had Enexis de storing opgelost en werd het weer stil. Volgens de persvoorlichter van de stroomleverancier werd de storing veroorzaakt door een defecte kabel. ,,Die moet een transformator van stroom voorzien. Door een andere kabel in gebruik te nemen werd het probleem tijdelijk opgelost.” In de loop van deze woensdag gaat Enexis de defecte kabel repareren. In totaal werden 553 klanten getroffen door de storing.