Nachtmerrie komt uit in Nistelrode: arbeidsmigrant 's avonds op slecht verlichte weg aangereden en zwaargewond

Bernadette­school Veghel opent dinsdag weer nadat negen van twaalf groepen in quarantai­ne moesten

VEGHEL - Basisschool Bernadette in Veghel gaat vandaag weer open. De school sloot vorige week dinsdag de deuren in verband met een toenemend aantal coronabesmettingen. De school vraagt ouders wel uitdrukkelijk om hun kinderen preventief te testen. Negen van de twaalf groepen van de Veghelse school moesten in quarantaine.

13 december