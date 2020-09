Naomi Traa (13) uit Heeswijk-Dinther in finale Junior Songfestival: ‘Een bijzondere ervaring’

De groep is samengesteld door het productieteam van AvroTros, dat het programma uitzendt. De vier meiden hebben al heel wat zangervaring, zo zongen twee van hen bij Kinderen voor Kinderen en deden twee van hen, onder wie Naomi zelf, al eens mee aan The Voice Kids. Maar ze kenden elkaar van tevoren niet. ,,Er is echt een vriendschap ontstaan tussen ons’’, vertelt Naomi. ,,We hebben al veel weekeinden bij elkaar gelogeerd en leuke dingen gedaan samen. Het voelt alsof we elkaar al jaren kennen.’’