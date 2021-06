Natuurcentrum Maashorst gaat verder met wisentexcursies

De wisenten grazen samen met Exmoor pony's en Taurossen in De Maashorst. De Wisentkudde leeft in een voor publiek afgesloten gebied dat onder begeleiding toegankelijk is. Of de wisenten uiteindelijk te zien zijn, is afwachten omdat de dieren graag verstoppertjes spelen. Maar ook een onverwachte ontmoeting met een vos, das of ree is mogelijk.