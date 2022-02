Natuurcentrum ’t Bundertje Veghel officieel open: ‘Als een geit hoorns heeft, is het dan een ‘meisjesgeit’?’

De bouw duurde een jaar langer dan was verwacht, mede door de aanwezigheid van vleermuizen waardoor een ontheffing nodig was. Maar het nieuwe centrum staat als een huis. Ook kinderburgemeester Elin de Baaij tekende voor de opening, die door de coronaperikelen ook was vertraagd.

Quote Dit natuurcen­trum moet in ieders hart komen Wethouder Coby van der Pas-Van Nuland, Gemeente Meierijstad

Samen met de wethouder onthulde zij verder binnen in het kersverse natuurcentrum een levend schilderij met mos, in de vorm van een hart. ,,Omdat het gebouw in ieders hart moet komen”, aldus Van der Pas. Zij wees erop dat het natuurcentrum ook een mooie uitvalbasis is voor koffie en thee voor wandelaars die onderweg zijn. Architect Steven Woudstra uit Schijndel zei dat het hij er een mooie klus aan heeft gehad en dat hij gemakkelijk inspiratie opdeed voor het pand, dat voor een groot deel voorzien is van een sedumdak. ,,Het gebouw lijkt wel een mol die omhoog komt.”

Het feestje werd verder gevierd met een quiz voor buurtkinderen buiten. Een van de vragen: ,,Als een geit hoorns heeft, is het dan een ‘meisjesgeit’?” Het antwoord: dat hoeft niet, want ook 'jongens’ hebben ze.

Tekst gaat verder na de foto's: gebouw is nu veel ruimer

Volledig scherm De buitenquiz met geit voor kinderen uit de buurt. © Tom Vos/BD

Volledig scherm Architect Steven Woudstra vertelt over het ontwerp van het natuurcentrum. © Tom Vos/BD

Volledig scherm De wethouder onthult samen met de kinderburgemeester het levend schilderij. © Tom Vos/BD

Het nieuwe gebouw is ruimer en duurzamer

Het gebouw en de dierenverblijven van de bijna 18-jarige natuurtuin in de Veghelse wijk De Bunders waren al geruime tijd aan vervanging toe. Ze voldeden niet aan de eisen van duurzaamheid en toegankelijkheid, bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers. Het nieuwe gebouw is ruimer en duurzamer, heeft een volwaardig klaslokaal en een keuken voor kooklessen. In de nieuwbouw kan meer en kunnen meer mensen terecht.

Het nieuwe gebouw is tot stand gekomen samen met IVN Veghel, wijkraad De Bunders, wijkraad ’t Ven en aanwonenden. Leerlingen van ROC de Leijgraaf hebben er een wandkast en een mobiele bar voor ontworpen. Bouwmensen zorgde voor het maken en plaatsen van de staldeuren voor in de dierenverblijven. De dieren van De Bunders waren tijdens de bouwwerkzaamheden tijdelijk elders ondergebracht.