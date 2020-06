Natuurclubs woedend op gemeente Landerd over maai- en kapwerk in Maashorst

De whatsapp van de Vogelwacht ontplofte bijna, nadat een van de vogelwachters deze vrijdagochtend de verwoesting zag die in het natuurgebied werd aangericht.

Milieudelict

,,Wij hebben het inmiddels als milieudelict gemeld bij Samen Sterk in het Buitengebied", zegt voorzitter Jan-Willem Hermans van de Vogelwacht. ,,Hoe haal je het in je hoofd om dit op dit tijdstip te doen. Iedereen weet dat je zoiets in het broedseizoen niet moet doen. Het gaat om een van de mooiste houtwallen. Daar broedt de kneu, de geelgors, de graspieper en waarschijnlijk ook de grauwe klauwier.”

Quote Triest dat er zo weinig natuurken­nis is bij de officiële instanties Jan-Willem Hermans, voorzitter Vogelwacht En hij vervolgt: ,,Wanneer je als particulier een boom om zaagt, krijg je meteen de gemeente Landerd op je dak. Maar zelf...... Triest dat er zo weinig natuurkennis is bij de officiële instanties.”

Jos van de Wijst is voorzitter van de Stichting Natuurorganisaties Maashorst. Daarin zijn acht organisaties verenigd. ,,Dit is al een paar jaar aan de gang. Onze waarschuwingen worden steeds genegeerd. De natuurorganisaties zijn het zat. Wij beraden ons nu op juridische stappen.”

Natuurnetwerk

Volgens de voorzitter is het gebied aangewezen als natuurnetwerk, vroeger heette dat een ecologische verbindingszone. In het gebied broeden veel beschermde vogels. Hij noemt twee paren graspiepers. ,,De enige twee paren in de Maashorst.”

Hij zegt dat de gemeente de bermen van het Palmven maait als voorbereidend werk voor het waterschap die de sloten willen maaien.

,,Het is idioot dat de gemeente dit kan bedenken. We zijn blij dat we in het hart van de Maashorst nog zeldzame soorten hebben. En dan krijg je dit.”

Wezels

Ook Carlo Wijnen, deskundige op het gebied van marterachtigen in de Maashorst heeft geen goed woord over voor de activiteiten. ,,Wij zijn al jaren bezig om zover te komen dat er minder wordt gemaaid. Wezels bijvoorbeeld hebben daardoor minder schuilmogelijkheden waardoor ze eerder een prooi worden van bijvoorbeeld torenvalken. “

Quote Compleet mesjogge. Zeker in deze tijd Carlo Wijnen, marterdeskundige ,,Vaak worden slootkanten gemaaid om ten behoeve van de boeren het water sneller af te voeren. Wij zien dat waterschap Aa en Maas zelfs midden in het begrazingsgebied de sloten maait. Compleet mesjogge. Zeker in deze tijd.”

De woordvoerster van de gemeente Landerd zegt dat niet roekeloos is gemaaid. ,,De sloten moeten schoon blijven. Een aantal struiken die te dik zijn geworden, belemmeren dat.”

Zorgvuldig gekeken of er nesten waren