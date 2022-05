Natuurgroep: plannen Vlagheide gaan over van alles, behalve over natuur

Sterker nog, de natuur wordt door de plannen ernstig bedreigd, stelt voorzitter Ad Bekkers van de natuurgroep. Met name het zes hectare grote park met zonnepanelen en de horecagelegenheid midden in de natuur, zijn volgens hem een grote fout. ,,Ze zullen de natuur juist vermínderen. En dat is in strijd met het Masterplan Vlagheide, dat een aantal jaren geleden is opgesteld om het gebied te beschermen tegen bedreigingen.”