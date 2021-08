En weer meldde Jillian van der Heijden (27) uit Nistelrode zich op exact het afgesproken tijdstip voor een bezichtiging van een koophuis in Uden. Dit keer aan de Morel, een woonhuis in een rijtje dat voor een vraagprijs van 287.000 euro te koop staat. Het is voor de Nistelrodese, werkzaam op de financiële afdeling van Organon in Oss, alweer het vijftiende huis dat ze serieus gaat bekijken. Ook dit keer met haar ouders. ,,Met drie zie je toch altijd meer dan alleen.” Ze begroet Justa Stouthart (31), makelaar en taxateur bij Van de Ven Garantiemakelaars uit Uden als een bekende. ,,We hebben elkaar al een keer of vier, vijf eerder gezien bij een bezichtiging.”