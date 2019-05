Natuurlijk biljarten en rikken de KBO-ers, maar doen óók aan walking football en bergwandelen

Natuurlijk, ze biljarten en rikken nog steeds . Maar de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) in Dinther is tegenwoordig veel meer dan dat. Want de ouderen van nu zijn niet te vergelijken met de ouderen van zestig jaar geleden. ,,Het denkpatroon is anders, ze hebben andere vragen, andere wensen. Daar proberen wij op in te spelen", zegt André Verstegen, penningmeester van de KBO Dinther.



Op 5 mei 1959 werd de KBO Dinther opgericht. Het begon met 60 leden, inmiddels zijn het er 600. ,,Vooral de laatste jaren zijn we enorm gegroeid. Acht jaar geleden toen ik voorzitter werd, hadden we 430 leden", zegt Willy van der Steijn met enige trots. ,,Mensen worden ouder en als ze lid zijn, blijven ze ook lang lid. Maar het lukt ons ook steeds beter om jongere leden, vanaf 60 jaar binnen te halen."

Volgens Van der Steijn en Verstegen is het de kunst om activiteiten aan te bieden waar de ouderen van tegenwoordig behoefte aan hebben. ,,We hebben dit jaar een aantal nieuwe dingen waar vooral ook de wat jongere leden aan meedoen: walking football, bergwandelen in Oostenrijk en meerdaagse fietstochten", aldus Verstegen. ,,We zorgen niet alleen dat oudere mensen van huis af kunnen en elkaar ontmoeten, maar we proberen ze ook fit te houden, ook geestelijk."