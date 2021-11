Natuurlijk gunnen ze Tien en Trees hun rust, maar o, wat gaan ze hun stamcafé ’t Oventje missen!

Het is druk in café 't Oventje, deze zondagavond. Er is bier en fris, bitterballen gaan rond, in een hoek zitten de jongens van de voetbalclub en bij de bar is het dringen. Het is gezellig druk, maar wie beter kijkt, ziet dat er ook een flinke dosis weemoed in de lucht hangt. Aan de bar zit stamgast Harrie van Uden. Hij gaat zijn stamcafé verschrikkelijk missen: ,,Ik kom hier al 53 jaar. Ik weet nog dat Tien en Trees het 45 jaar geleden overnamen. Ik was het meubilair dat mee ging, zeg maar. De laatste jaren was ik hier zeker drie avonden per week en op zondag ging ik hier altijd met mijn vrouw eten en biljarten. Wat het hier is? De gezelligheid, de sfeer, het gevoel dat je thuis bent zodra je over de drempel stapt. Iedereen kent elkaar hier.”