‘Natuurlijk was het raar zo via beeldbellen, maar de verrassing is er niet minder om’

Het regent 24 lintjes in Meierij­stad

16:29 Het regende deze vrijdag 24 koninklijke onderscheidingen in Meierijstad en met name de kernen van de oude gemeente Veghel waren goed bedeeld, met vier lintjes in Erp, één in Boerdonk en drie in Keldonk, twee in Zijtaart en twee in Mariaheide. In Veghel zelf vielen zeven lintjes.