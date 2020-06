Nauwelijks grond en geen fonds; hoe moet het met sociale huur in Meierijstad

Het college gaat zich beraden op nieuwe mogelijkheden om de regie op woningbouw te verbeteren, zo laat de gemeente weten in een reactie op de raadsvergadering. Want wordt er de komende jaren nog wel gebouwd voor de kleinere portemonnee? In Meierijstad moeten projectontwikkelaars sinds twee jaar een kwart van elk bouwproject invullen met sociale huurwoningen. Het idee erachter is dat er dan meer goedkope huurwoningen worden gebouwd. Maar deze 25 procent-regeling blijkt niet goed te werken. Met name in de kleine dorpen, waar veel kleine bouwprojecten zijn, wordt nu nauwelijks gebouwd omdat projectontwikkelaars het bouwen van de goedkope huurwoningen niet rendabel vinden. Wethouder Rik Compagne bedacht een manier om projectontwikkelaars over de streep te trekken: ze moeten voor iedere sociale huurwoning die ze níet bouwen een bedrag van 11.600 euro betalen. Dat komt in een fonds waar andere ontwikkelaars een beroep op kunnen doen als ze wél huurhuizen gaan bouwen. Een boete voor de één, een bonus voor de ander.