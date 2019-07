Navigatiesystemen in Veghel gestolen toen lantaarnpaal geen licht gaf

Kampeerder blijft koel in koortsige hitte: ‘De hele tijd regen is ook niks’

8:01 EERDE - Kamperen in deze bloedhitte een straf? Niet bij Het Goeie Leven in Eerde. Daar houden vakantiegangers het hoofd letterlijk en figuurlijk koel. ,,Thuis is het ook veertig graden, dan zit ik liever hier.”