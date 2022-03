Nederlandse F-16's van vliegbasis Volkel blijven langer Pools luchtruim bewaken

Buurt Veghel verliest na jarenlange strijd: schop mag de grond in voor bouwplan Bunderse Hoek

DEN HAAG/VEGHEL - Drie keer is scheepsrecht. Althans voor de gemeente Meierijstad en de projectontwikkelaars want die kunnen na jarenlang procederen eindelijk beginnen met de bouw van 97 woningen aan de Bunderse Hoek in Veghel. Buurtbewoners hebben zich altijd fel verzet tegen het volbouwen van het weiland naast de Udenseweg.

