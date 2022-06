Nee, Waldorf-onderwijs op het Udens College wordt (nog) niet uitgebreid naar de bovenbouw. Organisatorisch nu nog te complex

Het Waldorf-onderwijs in Uden kende vorig jaar een vliegende start met 48 leerlingen, maar biedt op dit moment alleen kinderen in de onderbouw les. Bovenbouw aanbieden is organisatorisch echter wat complexer. Leerlingen kunnen na de onderbouw in Uden terecht op een reguliere school in de regio of ze moeten naar Nijmegen of Eindhoven om naar een volledige Waldorf-school te gaan.