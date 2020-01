Neem een arbeidsmigrant in huis tegen eenzaamheid

Met de website Flexhomies wil uitzendbureau Hobij twee vliegen in een klap slaan. Namelijk goede huisvesting vinden voor een deel van de 3500 arbeidsmigranten die het bedrijf uit allerlei Europese landen laat komen, en gezelligheid brengen bij mensen die zich eenzaam voelen. Op Flexhomies koppelt het uitzendbureau arbeidsmigranten aan kamerverhuurders. In hoeverre ze dan samen eten, elkaar helpen, een potje schaak spelen of samen televisie kijken, dat is aan de huurder en verhuurder zelf. ,,Maar misschien dragen we zo bij aan het oplossen van het probleem van eenzaamheid", zegt Paul van Diepenbeek van Hobij. ,,Huisvesting van arbeidsmigranten is een continue probleem. Wij wilden er eens op een andere manier naar kijken.”