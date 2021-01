Negentien feestende jongeren betrapt in ‘kroeg’ in Boekel: ‘Onacceptabel’

Ondanks stempel ‘zeer goed’: Landerd wil niet dat boer Gerard op grote schaal honden gaat fokken

15 januari LANDERD - De gemeenteraad van Landerd wil niet meewerken aan de realisatie van een grootschalige hondenfokkerij bij varkensboer Gerard van Dongen aan de Heihorst in de Graspeel in Zeeland. Er zijn te veel onduidelijkheden en het beoogde aantal honden is te groot, aldus de raad. Ook zet de raad vraagtekens bij de socialisatie van de pups. Daarom wil ze het bestemmingsplan niet wijzigen. B en W wilde juist wél meewerken.