Nek vol eremetaal voor debuterende zwemster (11)

Quote Ik ben dik tevreden Lotte Mudde Als debutant op de Brabantse kampioenschappen zwemmen korte baan wilde Lotte Mudde voor een podiumplek gaan. Dat de 11-jarige Veghelse in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven maar liefst acht medailles wist te veroveren, had ze zelf ook niet durven dromen. ,,Ik ben dik tevreden", zegt ze redelijk onderkoeld.

Nek vol eremetaal

Met een nek vol eremetaal sloot ze haar eerste grote officiële toernooi af. Ze won twee bronzen, vier zilveren en twee gouden medailles. Op zowel de 100 als 200 meter vlinderslag was ze veruit de beste en won de afstanden met overmacht. Alleen op de 100 meter vrije slag belandde de talentvolle zwemster naast het podium. Ze werd vierde.

Mudde, lid van zwemvereniging Zeester Meerval in Uden, had vijftien weken toegewerkt naar de Brabantse kampioenschappen. Een nauwkeurig uitgestippeld trainingsschema moest ervoor zorgen dat ze tijdens het toernooi op haar best zou zijn. ,,In het begin lag de focus op mijn techniek. Die kan het verschil maken als de verschillen klein zijn. Naarmate het toernooi naderde zijn we steeds harder gaan trainen."

Aanloop

Quote Mijn vader zag al vroeg dat ik een goede ligging in het water had Lotte Mudde Daarvoor moest ze ook het nodige laten. De scholiere van basisschool 't Ven ligt vier keer per week in het water. Ook moest ze in aanloop naar de Brabantse kampioenschappen twee verjaardagsfeesten van vriendinnen laten schieten. Geen probleem, meent ze. In het water voelt ze zich op haar gemak. ,,Als je dan op het podium een medaille krijgt omgehangen, weet je waarvoor je het allemaal doet."

Met een vader als fanatiek zwemmer (Nederlands kampioen bij de Masters), werd Lotte al snel gegrepen door de sport. Na haar A-, B-, en C-diploma hoefde ze niet lang na te denken of ze door wilde gaan met zwemmen. ,,Mijn vader zag al vroeg dat ik een goede ligging in het water had."

Meestrijden

Tijdens de Brabantse kampioenschappen wilde Mudde niet alleen voor de medailles meestrijden, maar ook haar persoonlijke records aanscherpen. Het lukte haar op elke afstand waaraan ze meedeed. Het succesvolle toernooi dankt ze voor eigen zeggen vooral aan haar goede voorbereiding.

En haar gunstige zwempostuur. Met haar 1.65 meter is ze langer dan veel concurrenten. Het groter je bent, hoe meer voordeel je hebt, legt ze uit. Met haar lange armen heeft ze een groter bereik. Volgens Mudde heeft ze er bij elke slag profijt van. Of het nu borstcrawl of vlinderslag is. Haar lange armen en benen komen altijd van pas.

Dat ze op de 100 en 200 vlinderslag met overmacht goud won, had ze pas door toen ze had aangetikt. Tijdens de race probeert ze zich zo min mogelijk bezig te houden met haar concurrenten in de banen naast haar. ,,Heel soms kijk ik vanuit mijn ooghoeken of er iemand naast me ligt. Maar mijn coach zegt altijd dat ik mij op mezelf moet focussen. Anders gaat het mis."

Door haar goede prestaties op de Brabantse kampioenschappen mag ze van 13 tot 16 december op zeven afstanden meedoen aan het junioren jeugd NK in Eindhoven. Hetzelfde zwembad als waar ze onlangs groot succes beleefde. ,,Mijn favoriete zwembad", voegt Mudde toe.