Nellie Haegens uit Venhorst geeft honderdzestig konijnenknuffels als paashaas cadeau

VENHORST - Ze zitten per twaalf in een doos: pluchen knuffelkonijnen. Witte, grijze en bruine. Al twee jaar staan zo'n twaalf dozen in een bijkamertje bij Nellie Haegens thuis in Venhorst. Ze waren bedoeld om uit te delen. Dat is nooit gelukt. Maar deze week gaan ze eindelijk de deur uit: als paashaasjes. Voor hulpbehoevende kinderen in Zeeland en Veghel.