Nep-zebra is nu een echt zebrapad (met zwabberstukjes ernaast)

Sport telt in Meierij­stad en een sportgala helpt

18:07 SCHIJNDEL - Veel gemeenten zien geen heil meer in een sportgala, Meierijstad wél. In Schijndel was maandagmiddag de eerste Sport Awards Meierijstad voor jeugd. In de avonduren volgt de huldiging van sportkampioenen bij de senioren. ,,We willen zo veel mogelijk mensen laten bewegen.”