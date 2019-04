‘Nep-zebra voor modereus in Nistelrode is spelen met levens’

Kaartje Aanbod van koopwonin­gen in deze regio daalt fors

11 april OSS/UDEN/VEGHEL - Er worden in de regio Oss-Uden-Veghel steeds minder woningen te koop aangeboden. Het aanbod liep het eerste kwartaal van dit jaar met 24 procent terug in Uden, Veghel en omgeving. In Oss en de dorpen eromheen nam het aanbod zelfs met 29 procent af. De NVM spreekt van een ‘enorme daling'.