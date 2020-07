Neven maken van bouwbedrijf Hendriks weer één familiebedrijf

Juf Maria van De Beekgraaf gaat ‘die stralende gezichtjes’ het meeste missen

8:51 NISTELRODE/UDEN - Van alle kinderen die ze ooit in de groep had, heeft juffrouw Maria van Boxtel-Schoonenberg nog een tekening waarop de kinderen zichzelf getekend hebben. Heel leuk om in te grasduinen nu ze na 45 jaar onderwijs afscheid neemt van ‘haar’ basisschool De Beekgraaf in Nistelrode.