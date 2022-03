Nico en Joke happy dat ze hun diamanten bruiloft kunnen vieren

In 1958 ging Nico met andere militairen uit in een bar in Volkel. Joke zat daar met haar nichtjes buiten. De mannen toonden belangstelling en zo begon het. Na de dienstplicht ging Nico nog een jaar terug naar Rotterdam, om daarna in de kost te gaan bij een jong Volkels stel. Hij ging in de winkelbetimmering aan de slag en later in de bouw. ,,Tot 1975. Daarna had ik nog 27 mooie jaren bij de DMV in Veghel.”