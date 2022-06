Vragen over mestfa­briek Nistelrode: ‘Mogen andere bedrijven ook in het wilde weg gaan bou­wen?’

NISTELRODE - De Partij voor de Dieren opent de aanval op het in haar ogen lakse optreden van de provincie tegen fouten bij de mestfabriek in Nistelrode. Dit is funest voor het vertrouwen van burgers en vooral bedrijven in de overheid, aldus de partij.

22 juni