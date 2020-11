Niet eerder werden op Allerzielen in Uden zó veel overledenen voorgelezen: ‘Hopelijk halen mensen hier wat moed uit’

Stichting Uden Wereldwijd geeft 25.700 euro aan projecten in derdewe­reld­lan­den

27 oktober UDEN - 25.700 euro. Daar bleef de teller van Stichting Uden Wereldwijd (UWW) op steken toen zij op een rij zette hoeveel geld ze dit jaar hebben gestoken in internationale goede doelenacties. In totaal werden negentien projecten in het buitenland gesteund. UWW kan zoveel geld uitkeren vanwege de opbrengst van wat er jaarlijks verzameld wordt in de textielcontainers in de gemeente Uden.