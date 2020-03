Niet héél Veghel zingt meer mee tijdens Heel Veghel Zingt Mee

Nieuwe school Waldorf Uden strijkt neer in deel Marimba

10:04 UDEN - Waldorf Uden, de nieuwe school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs, strijkt per 1 augustus neer in een aantal lege lokalen van basisschool Marimba in Uden. Voorwaarde is wel dat zich voldoende leerlingen aanmelden. Het Udens College dat de nieuwe school start, is altijd uitgegaan van minimaal vijftig scholieren.