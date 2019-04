Niet langer glazen weggooien in De Kersouwe

Nieuwe inspraak- en informatie­avon­den over plan Zuidwand Boekel

10:46 BOEKEL De gemeente Boekel gaat twee nieuwe openbare informatie- en inspraakavonden houden over het plan Zuidwand. In dat plan worden de winkels aan de zuidkant van het Agathaplein vervangen door nieuwe winkels en zestig appartementen. De eerste avond is dinsdag om 20 uur in Nia Domo.