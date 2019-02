Niet meer parkeren voor Bakker Barten in Erp, ook niet voor een snel broodje

Oud-cou­reur Jan Lammers vertelt in Zijtaart over paarden­kracht

11:29 ZIJTAART - Over paardenkracht weet vereniging Ruitersport Zijtaart alles, net als voormalig Formule-1 coureur Jan Lammers. Die komt de avond voorafgaand aan de Brabantse Kampioenschappen outdoor in Zijtaart vertellen over PK's.