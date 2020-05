Niet meer sproeien uit sloten of beken in Oost-Brabant door droogte

Lambert Verheijen, dijkgraaf van waterschap Aa en Maas, roept inwoners en agrariërs op om zuinig om te gaan met water: ,,Wij doen alles wat mogelijk is om boeren, tuinders en andere watergebruikers van voldoende water te voorzien. Maar dat is in droge periodes niet eenvoudig. Door de droogte zakt het water in sloten en beken snel weg en dat geldt helaas ook voor het grondwater. Om deze droogte tegen te gaan, is het belangrijk dat we zuinig omgaan met water en het water dat er is samen vasthouden. Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt.”