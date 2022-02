Niet zonder slag of stoot, maar Boekel krijgt de komende 3 jaar ongeveer 45 openbare laadpalen

Boekel wil in versneld tempo over op lantaarnpa­len met LED-verlich­ting

BOEKEL - Het is de gemeente Boekel duidelijk ernst met de verduurzaming. Vanwege de verwachte stijging van de energieprijzen gaat de gemeente in versneld tempo, de bedoeling is nog dit jaar, alle straatlantaarns vervangen door LED-verlichting.

25 februari