Nieuw Aziatisch restaurant opent aan Markt Veghel

Boekel moet plannen varkens­boer toch onder loep nemen

8:19 DEN HAAG/BOEKEL - De gemeente Boekel heeft van de Raad van State in Den Haag opdracht gekregen de plannen van de Boekelse varkensboer Machiel Coppens opnieuw te beoordelen. De gemeenteraad had eerder aangegeven dat de agrariër benodigde onderzoeken niet of te laat had geleverd. Volgens het hoogste nationale rechtsorgaan was daar echter geen sprake van.