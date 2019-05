Nieuw clublied UDI'19 lekkere meezinger: ‘Udi zullen ze vrezen’

Voorzitter Ben Tuithof is een tevreden man. ,,Het is allemaal super verlopen. We hadden hoge verwachtingen en die zijn allemaal waargemaakt." Een van de hoogtepunten was de vrijdagavond, die bol stond van de huldigingen en de bekendmaking van het Elftal van de Eeuw. De tentoonstelling UDI'19 100 jaar is zelfs vanwege de grote belangstelling tot en met aanstaande donderdag verlengd.



Met een biertje in de hand meldt Ruud Kuipers (40) een 'fantastisch weekend' te hebben beleefd. ,,De club steekt goed in elkaar. Met zo'n feestweekend zie je dat terug. Er waren veel oud-spelers van de partij. Zonder goede herinneringen aan UDI zouden ze niet gekomen zijn."